Даша Трегубова отдыхает на Бали: подборка образов в купальниках

После грандиозного финала вокального шоу «Х-фактор» ведущая проекта Даша Трегубова решила устроить себе отпуск. Актриса и телеведущая отправилась отдыхать на Бали. Смотрите в нашем материале подборку лучших образов Даши Трегубовой в купальниках.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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