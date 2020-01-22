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Даша Трегубова отдыхает на Бали: подборка образов в купальниках

22.01.2020

После грандиозного финала вокального шоу «Х-фактор» ведущая проекта Даша Трегубова решила устроить себе отпуск. Актриса и телеведущая отправилась отдыхать на Бали. Смотрите в нашем материале подборку лучших образов Даши Трегубовой в купальниках.

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