26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми»-2020. Настоящим триумфатором вечера стала Билли Айлиш, которая получила награды в четырех главных номинациях. Детали в материале.

Во время 62 церемонии вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми»-2020 — было роздано награды в 84 категориях. Однако настоящим триумфатором вечера стала Билли Айлиш. За композицию «Bad Guy» певица получила награду в номинации «Песня года». Исполнительнице удалось обойти таких звезд, как Леди Гага, Тейлор Свифт, Лана Дель Рей и других.

Также Билли Айлиш получила награду в таких категориях: «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»)

Лучшим сольным поп-исполнителем стала Lizzo с композицией «Truth Hurts».

Награду за лучшее видео получил клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road».

Лучшим саундтреком признали композицию «I’ll newer live again», которая была написана для фильма «Звезда родилась».

