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Билли Айлиш получила главные награды «Грэмми»-2020

27.01.2020

26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми»-2020. Настоящим триумфатором вечера стала Билли Айлиш, которая получила награды в четырех главных номинациях. Детали в материале.

грэмми 2020

Во время 62 церемонии вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми»-2020 — было роздано награды в 84 категориях. Однако настоящим триумфатором вечера стала Билли Айлиш. За композицию «Bad Guy» певица получила награду в номинации «Песня года». Исполнительнице удалось обойти таких звезд, как Леди Гага, Тейлор Свифт, Лана Дель Рей и других. 

Также Билли Айлиш получила награду в таких категориях: «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»)

Больше по теме: «Грэмми»-2020: подборка лучших выступлений

Лучшим сольным поп-исполнителем стала Lizzo с композицией «Truth Hurts».

Награду за лучшее видео получил клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road».

Лучшим саундтреком признали композицию  «I’ll newer live again», которая была написана для фильма «Звезда родилась». 

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