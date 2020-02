26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми»-2020. Редакция сайта STB.UA сделала подборку самых ярких выступлений церемонии, чтобы вы всегда смогли наслаждаться лучшими композициями. Подробнее читайте в материале.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоялась в Staples Center в Лос-Анджелесе. Настоящий фурор вызвала Билли Айлиш. Певице удалось получить награды в четырех главных номинациях — «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Песня года».

В перерывах между вручением статуэток на сцене Staples Center выступали звезды мировой величины. Смотрите в нашем материале подборку лучших песен «Грэмми»-2020.

Billie Eilish — «When the party’s over»

Lil Nas X (with Billy Ray Cyrus, BTS, Mason Ramsey, Diplo, Young Thug, Nas) — «Old Town Road/Rodeo»

Jonas Brothers — «Five More Minutes/What a Man Gotta Do»

Aerosmith + Run DMC — «Living on The Edge/Walk This Way»