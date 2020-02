Bad Guy, Lovely, Everything I wanted: подборка лучших песен Билли Айлиш (Billie Eilish)

26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми»-2020. Настоящим триумфатором вечера стала Билли Айлиш. Девушка забрала все основные награды. Редакция сайта STB.UA сделала подборку лучших композиций молодой исполнительницы. Детали в материале.

Молодая американская исполнительница Билли Айлиш стала настоящим триумфатором «Грэмми»-2020. Девушка получила пять наград в основных номинациях: «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист».

Редакция сайта STB.UA сделала подборку лучших композиций молодой исполнительницы.

Billie Eilish ‒ Bad Guy

Billie Eilish ‒ When the party’s over

Billie Eilish ‒ You should see me in a crown

Billie Eilish ‒ Bury a friend

Billie Eilish ‒ Everything I wanted

