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Bad Guy, Lovely, Everything I wanted: подборка лучших песен Билли Айлиш (Billie Eilish)
26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми»-2020. Настоящим триумфатором вечера стала Билли Айлиш. Девушка забрала все основные награды. Редакция сайта STB.UA сделала подборку лучших композиций молодой исполнительницы. Детали в материале.
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Молодая американская исполнительница Билли Айлиш стала настоящим триумфатором «Грэмми»-2020. Девушка получила пять наград в основных номинациях: «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист».
Редакция сайта STB.UA сделала подборку лучших композиций молодой исполнительницы.
Billie Eilish ‒ Bad Guy
Billie Eilish ‒ When the party’s over
Billie Eilish ‒ You should see me in a crown
Billie Eilish ‒ Bury a friend
Billie Eilish ‒ Everything I wanted
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