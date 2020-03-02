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Мадонна получила серьезную травму во время концерта

02.03.2020

Поп-дива мировой сцены Мадонна во время концерта в Париже упала прямо на сцене. Артистка получила серьезную травму. Все детали читайте в материале.

мадонна

С 61-летней Мадонной во время концерта в Париже случился настоящий конфуз. Так, во время танца кто-то случайно вытащил стул из-под Мадонны и она упала на пол. Артистка расплакалась прямо на сцене. 

Позже Мадонна выложила пост в Instagram и прокомментировала несчастный случай:

«Вот я – кровь и плоть. Если бы только колени не подгибались, хрящ не рвался и ничего не болело, а слезы никогда не падали из наших глаз. Я упала два дня назад на сцене, когда из-под меня ошибочно буквально вытащили стул, и я приземлилась на пол на копчиковую кость».

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