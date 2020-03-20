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The Weeknd выпустил новый альбом ‒ «After Hours»

20.03.2020

Известный канадский музыкант The Weeknd выпустил новый альбом. Новость появилась на официальном сайте исполнителя. Детальнее читайте в материале.

нппз

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Известный канадский музыкант The Weeknd выпустил новый альбом. Он разместил ссылки на лонгплей у себя на официальном сайте.

Его альбом называется «After Hours». Он включает в себя 14 композиций, в том числе выходившие ранее синглы «Blinding Lights» и «After Hours». 

Как признался певец, во время работы над альбомом, он черпал вдохновение из фильмов Мартина Скорсезе. 

Также в записи пластинки приняли участие Даниель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin и Кевин Паркер из Tame Impala.

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