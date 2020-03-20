Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
The Weeknd выпустил новый альбом ‒ «After Hours»
Известный канадский музыкант The Weeknd выпустил новый альбом. Новость появилась на официальном сайте исполнителя. Детальнее читайте в материале.
Больше по теме: ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Известный канадский музыкант The Weeknd выпустил новый альбом. Он разместил ссылки на лонгплей у себя на официальном сайте.
Его альбом называется «After Hours». Он включает в себя 14 композиций, в том числе выходившие ранее синглы «Blinding Lights» и «After Hours».
Как признался певец, во время работы над альбомом, он черпал вдохновение из фильмов Мартина Скорсезе.
Также в записи пластинки приняли участие Даниель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin и Кевин Паркер из Tame Impala.
Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете уже скоро в проекте «Неймовірна правда про зірок»