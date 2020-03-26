Шэрон Стоун стала художницей

Карантин из-за распространения коронавируса повлиял на жизнь всей планеты. Миллионы людей вынуждены сидеть дома. Находясь в самоизоляции многие пытаются придумать, как себя развлечь. Так, голливудская актриса Шэрон Стоун во время карантина увлеклась живописью. Актриса нарисовала цветы. Детальнее читайте в материале.

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун во время карантина увлеклась живописью. 61-летняя звезда «Основного инстинкта» на своей странице в Instagram разместила видео, в котором рассказала о том, что все свое свободное время проводит с пользой ‒ она увлеклась рисованием. Актриса даже продемонстрировала свою первую картину ‒ Шэрон Стоун нарисовала пионы.

«Я закончила свою первую картину. Я так рада!» ‒ поделилась впечатлениями со своими подписчиками Шэрон Стоун.

Поклонники актрисы высоко оценили ее талант и даже предложили продать картину.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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