Том Хэнкс, Пласидо Доминго, Ольга Куриленко: звезды, которые заразились коронавирусом

Коронавирус не щадит никого. Сотни тысячи зараженных по всему миру, десятки тысяч летальных исходов. Известные люди тоже столкнулись с COVID-19. Читайте в нашем материале, кто из знаменитостей заразился коронавирусом.

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Том Хэнкс и Рита Уилсон

Известный американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали одними из первых знаменитостей, кто заразился коронавирусом. Заболевание подтвердили после того, как супруги вернулись из Австралии. Актеры провели пять дней в больнице, но их уже отпустили долечиваться в домашних условиях. Сегодня и Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон уже здоровы.

Ольга Куриленко

Девушка Бонда, актриса украинского происхождения Ольга Куриленко также оказалась в числе первых знаменитостей, которым довелось столкнуться с коронавирусом. Как призналась актриса, основными симптомами заболевания у нее были слабость и температура. Сейчас Ольга чувствует себя намного лучше. Ей удалось побороть болезнь. Однако Ольга с сыном находится еще на самоизоляции.

Кристофер Хивью

Любимый актер из «Игры престолов» Кристофер Хивью, который запомнился зрителям по роли здоровяка Тормунда тоже заразился коронавирусом. В своем блоге актер рассказал поклонникам, что болезнь протекает в легкой форме, однако он и его семья строго соблюдают карантин. Кристофер также призвал своих поклонников соблюдать самоизоляцию, ведь это поможет уберечь жизни многим людям.

Индира Варма

Ряды заболевших коронавирусом пополнила коллега актера Кристофер Хивью – звезда сериала «Игры престолов» Индира Варма, которая сыграла роль Элларии Сэнд. Актриса призналась, что очень плохо себя чувствует, постоянно находится в постели и борется с температурой.

Софи Грегуар-Трюдо

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо также заразилась коронавирусом. Диагноз подтвердился после ее поездки в Великобританию. Софи Трюдо проходит лечение в своем доме, в отдельной комнате, вдали от детей. А вот ее муж Джастин Трюдо в это время не только управляет страной, но и в одиночку занимается воспитанием троих детей.

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Микель Артерта

Тренер футбольного клуба «Арсенале» Микель Артерта тоже пострадал от вируса COVID-19. Находясь на карантине, он попросил поклонников соблюдать меры предосторожности не только ради себя, но и ради благополучия других.

Рейчел Мэтьюз

26-летняя актриса, звезда «Холодного сердца 2» Рэйчел Мэтьюз в Instastories рассказала о том, что тоже заразилась коронавирусом. Актриса пожаловалась своим подписчикам на лихорадку, боль в горле, слабость, сухой кашель и затрудненное дыхание. Надеемся, что вскоре Рэйчел поправится.

Пласидо Доминго

У испанского оперного певца Пласидо Доминго также подтвердили COVID-19. Об этом 79-летний артист сообщил на своей странице в Facebook. Пока что певец вместе со своей семьей находится на самоизоляции. Пласидо Доминго также призвал своих поклонников соблюдать карантин, часто мыть руки и сделать все, чтобы коронавирус как можно скорее ушел из нашей жизни.

Иванна Сахно

Украинского актриса Иванна Сахно также получила положительный результат на коронавирус. На своей странице в социальной сети актриса опубликовала пост, где рассказала о своем самочувствии: «Всем привет. Я только что получила результат теста на COVID-19. Он оказался положительным. Хочу попросить каждого из вас, неважно, есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш долг. Так мы сможем сохранить жизнь тем, кто рядом», – призналась Иванна.

Харви Вайнштейн

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн находясь в тюрьме также заразился коронавирусом в тюрьме. Сейчас Вайнштейн находится на карантине. Отметим, что киномагната приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальные домогательства.

Принц Чарльз

71-летний наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом. По словам представителей королевской резиденции Кларенс-хаус принц чувствует себя хорошо. Симптомы заболевания пока что проявились в слабой форме. Сейчас он вместе с герцогиней Корнуольской Камиллой находится на самоизоляции в Шотландии.

Борис Акунин

Известный писатель Борис Акунин также заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей: «Валяюсь с модной болезнью». Также Борис Акунин призвал людей не впадать в панику и выполнять все инструкции МОЗ.

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