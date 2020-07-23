HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»
Канал HBO начал работу над приквелом культового сериала современности «Игра престолов». Картина получит название «Дом дракона». Об этом стало известно после заявления авторитетного издания Insider. Подробнее читайте в материале.
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Из достоверных источников стало известно, что сейчас уже полным ходом ведется кастинг. Однако официально нет информации о том, когда стартуют съемки и какой именно роман Джорджа Мартина ляжет в основу приквела. Хотя ранее несколько фан-клубов сериала сообщали о том, что основой нового шоу станет роман «Танец драконов». Также авторы блога рассказали, что съемки стартуют в 2021 году.
Однако Insider в HBO подтвердили только информацию о том, что «Дом дракона» выйдет на экраны не раньше 2022 года. Но учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, дата может измениться.
Также известно, что шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайс не будут принимать участия в производстве приквела.
Напомним, ранее представители НВО рассказали, что «Дом дракона» будет состоять из 10 серий. В центре сюжета — история одного из самых великих домов Вестероса — дома Таргариенов. Действие приквела будет разворачиваться за 300 лет до известных событий сериала «Игра престолов».
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