Після грандіозного фіналу вокального шоу «Х-фактор» ведуча проєкту Даша Трегубова вирішила влаштувати собі відпустку. Актриса і телеведуча відпочиває на Балі. Дивіться в нашому матеріалі добірку найкращих образів Даші Трегубової в купальниках.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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