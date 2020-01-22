Даша Трегубова відпочиває на Балі: добірка образів у купальниках
22.01.2020
Після грандіозного фіналу вокального шоу «Х-фактор» ведуча проєкту Даша Трегубова вирішила влаштувати собі відпустку. Актриса і телеведуча відпочиває на Балі. Дивіться в нашому матеріалі добірку найкращих образів Даші Трегубової в купальниках.
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