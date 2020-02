26 січня в Лос-Анджелесі відбулася 62-га церемонія вручення нагород Академії звукозапису США ‒ «Греммі»-2020. Справжнім тріумфатором вечора стала Біллі Айліш, яка отримала нагороди в чотирьох головних номінаціях. Подробиці в матеріалі.

Під час 62-ї церемонії вручення нагород Академії звукозапису США ‒ «Греммі»-2020 ‒ було роздано нагороди у 84 категоріях. Однак справжнім тріумфатором вечора стала Біллі Айліш. За композицію «Bad Guy» співачка отримала нагороду в номінації «Пісня року». Їй вдалося обійти таких зірок, як Леді Гага, Тейлор Свіфт, Лана Дель Рей та інших.

Також Біллі Айліш отримала нагороду в таких категоріях: «найкращий новий виконавець», «Запис року», «Альбом року» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»)

Більше на тему: «Греммі»-2020: добірка найкращих виступів

Найкращим сольним поп-виконавцем стала Lizzo з композицією «Truth Hurts».

Нагороду за найкраще відео отримав кліп американського репера Lil Nas X і кантрі-виконавця Рея Біллі Сайруса на пісню «Old Town Road».

Найкращим саундтреком визнали композицію «I’ll newer live again», яка була написана для фільму «Зірка народилася».

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ