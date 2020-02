26 січня в Лос-Анджелесі відбулася 62-га церемонія вручення нагород Академії звукозапису США — «Греммі»-2020. Редакція сайту STB.UA зробила добірку найяскравіших виступів церемонії, щоб ви завжди змогли насолоджуватися найкращими композиціями. Детальніше читайте в матеріалі.

Церемонія вручення премії «Греммі» відбулася в Staples Center у Лос-Анджелесі. Справжній фурор викликала Біллі Айліш. Співачці вдалося отримати нагороди в чотирьох головних номінаціях — «Найкращий новий виконавець», «Запис року», «Альбом року» і «Пісня року».

У перервах між врученням статуеток на сцені Staples Center виступали зірки світової величини. Дивіться в нашому матеріалі добірку найкращих пісень «Греммі»-2020.

Billie Eilish — «When the party’s over»

Lil Nas X (with Billy Ray Cyrus, BTS, Mason Ramsey, Diplo, Young Thug, Nas) — «Old Town Road/Rodeo»

Jonas Brothers — «Five More Minutes/What a Man Gotta Do»

Aerosmith + Run DMC — «Living on The Edge/Walk This Way»