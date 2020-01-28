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Bad Guy, Lovely, Everything I wanted: добірка найкращих пісень Біллі Айліш (Billie Eilish)
26 січня в Лос-Анджелесі відбулася 62-га церемонія вручення нагород Академії звукозапису США ‒ «Греммі»-2020. Справжнім тріумфатором вечора стала Біллі Айліш. Дівчина забрала всі основні нагороди. Редакція сайту STB.UA зробила добірку найкращих композицій молодої виконавиці. Деталі в матеріалі.
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Молода американська виконавиця Біллі Айліш стала справжнім тріумфатором «Греммі»-2020. Дівчина отримала п’ять нагород в основних номінаціях: «Альбом року» і «Найкращий вокальний поп-альбом року» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запис року» та «Пісня року» (Bad Guy), а також «Найкращий новий артист».
Редакція сайту STB.UA зробила добірку найкращих композицій молодої виконавиці.
Billie Eilish ‒ Bad Guy
Billie Eilish ‒ When the party’s over
Billie Eilish ‒ You should see me in a crown
Billie Eilish ‒ Bury a friend
Billie Eilish ‒ Everything I wanted
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