26 січня в Лос-Анджелесі відбулася 62-га церемонія вручення нагород Академії звукозапису США ‒ «Греммі»-2020. Справжнім тріумфатором вечора стала Біллі Айліш. Дівчина забрала всі основні нагороди. Редакція сайту STB.UA зробила добірку найкращих композицій молодої виконавиці. Деталі в матеріалі.

Молода американська виконавиця Біллі Айліш стала справжнім тріумфатором «Греммі»-2020. Дівчина отримала п’ять нагород в основних номінаціях: «Альбом року» і «Найкращий вокальний поп-альбом року» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запис року» та «Пісня року» (Bad Guy), а також «Найкращий новий артист».

Редакція сайту STB.UA зробила добірку найкращих композицій молодої виконавиці.

Billie Eilish ‒ Bad Guy

Billie Eilish ‒ When the party’s over

Billie Eilish ‒ You should see me in a crown

Billie Eilish ‒ Bury a friend

Billie Eilish ‒ Everything I wanted

