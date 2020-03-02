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Мадонна отримала серйозну травму під час концерту
Поп-діва світової сцени Мадонна під час концерту в Парижі впала прямо на сцені. Артистка отримала серйозну травму. Всі деталі читайте в матеріалі.
Із 61-річною Мадонною під час концерту в Парижі стався справжній конфуз. Так, під час танцю хтось випадково витягнув стілець із-під Мадонни й вона впала на підлогу. Артистка розплакалася просто на сцені.
Пізніше Мадонна опублікувала пост в Instagram і прокоментувала нещасний випадок:
«Ось я – кров і плоть. Якби тільки коліна не підгиналися, хрящ не рвався й нічого не боліло, а сльози ніколи не падали з наших очей. Я впала два дні тому на сцені, коли з-під мене помилково буквально витягли стілець, і я впала на підлогу на копчикову кістку».
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