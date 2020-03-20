Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
The Weeknd випустив новий альбом ‒ «After Hours»
Відомий канадський музикант The Weeknd випустив новий альбом. Новина з’явилася на офіційному сайті виконавця. Детальнее читайте в матеріалі.
Більше на тему: ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Відомий канадський музикант The Weeknd випустив новий альбом. Він розмістив посилання на лонгплей у себе на офіційному сайті.
Альбом має назву «After Hours». Він включає в себе 14 композицій, у тому числі виходили раніше сингли «Blinding Lights» та «After Hours».
Як зізнався співак, під час роботи над альбомом, він черпав натхнення з фільмів Мартіна Скорсезе.
Також в записі платівки взяли участь Даніель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin і Кевін Паркер з Tame Impala.
Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтеся вже скоро в проєкті «Неймовірна правда про зірок».
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ