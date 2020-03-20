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The Weeknd випустив новий альбом ‒ «After Hours»

20.03.2020

Відомий канадський музикант The Weeknd випустив новий альбом. Новина з’явилася на офіційному сайті виконавця. Детальнее читайте в матеріалі.

нппз

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Відомий канадський музикант The Weeknd випустив новий альбом. Він розмістив посилання на лонгплей у себе на офіційному сайті.

Альбом має назву «After Hours». Він включає в себе 14 композицій, у тому числі виходили раніше сингли «Blinding Lights» та «After Hours».

Як зізнався співак, під час роботи над альбомом, він черпав натхнення з фільмів Мартіна Скорсезе.

Також в записі платівки взяли участь Даніель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin і Кевін Паркер з Tame Impala.

Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтеся вже скоро в проєкті «Неймовірна правда про зірок».

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