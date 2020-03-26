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Шерон Стоун стала художницею

26.03.2020

Карантин через поширення коронавіруса вплинув на життя всієї планети. Мільйони людей змушені сидіти вдома. Перебуваючи у самоізоляції багато хто намагається придумати, як себе розважити. Так, голлівудська актриса Шерон Стоун під час карантину захопилася живописом. Актриса намалювала квіти. Детальніше читайте в матеріалі.

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Відома голлівудська актриса Шерон Стоун під час карантину захопилася живописом. 61-річна зірка «Основного інстинкту» на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, в якому розповіла про те, що весь свій вільний час проводить з користю ‒ вона захопилася малюванням. Актриса навіть продемонструвала свою першу картину ‒ Шерон Стоун намалювала півонії.

«Я закінчила свою першу картину. Я так рада!» ‒ поділилася враженнями зі своїми підписниками Шерон Стоун.

Шанувальники акторки високо оцінили її талант і навіть запропонували продати картину.

Більше на тему: Том Хенкс, Пласідо Домінго, Ольга Куриленко: зірки, які заразилися коронавірусом

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