Том Хенкс, Пласідо Домінго, Ольга Куриленко: зірки, які заразилися коронавірусом

Коронавірус не щадить нікого. Сотні тисячі заражених по всьому світу, десятки тисяч смертей. Відомі люди теж зіткнулися з COVID-19. Читайте в нашому матеріалі, хто із знаменитостей заразився коронавірусом.

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Том Хенкс і Ріта Вілсон

Відомий американський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон стали одними з перших знаменитостей, хто заразився коронавірусом. Захворювання підтвердили після того, як подружжя повернулося з Австралії. Актори провели п’ять днів у лікарні, але їх вже відпустили додому. Ниніі Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон здорові.

Ольга Куриленко

Дівчина Бонда, актриса українського походження Ольга Куриленко також виявилася в числі перших знаменитостей, яким довелося зіткнутися з коронавірусів. Як зізналася актриса, основними симптомами захворювання у неї були слабкість і температура. Нині Ольга відчуває себе набагато краще. Їй вдалося подолати хворобу. Однак Ольга з сином знаходиться ще на самоізоляції.

Крістофер Хівью

Улюблений актор з «Гри престолів» Крістофер Хівью, який запам’ятався глядачам по ролі здорованя Тормунда теж заразився коронавірусом. У своєму блозі актор розповів, що хвороба протікає в легкій формі, однак він і його сім’я суворо дотримуються карантину. Крістофер також закликав своїх прихильників дотримуватися самоізоляції, адже це допоможе вберегти життя багатьом людям.

Індіра Варма

Ряди хворих коронавірусом поповнила колега актора Крістофер Хівью ‒ зірка серіалу «Гра престолів» Індіра Варма, яка зіграла роль Елларії Сенд. Актриса зізналася, що дуже погано себе почуває, постійно знаходиться в ліжку і бореться з температурою.

Софі Грегуар-Трюдо

Дружина прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо також заразилася коронавірусом. Діагноз підтвердився після повернення з Великобританії. Софі Трюдо проходить лікування в своєму будинку, в окремій кімнаті, далеко від дітей. А ось її чоловік Джастін Трюдо в цей час не тільки керує країною, а й самотужки займається вихованням трьох дітей.

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Мікель Артерта

Тренер футбольного клубу «Арсеналі» Мікель Артерта теж постраждав від вірусу COVID-19. Перебуваючи на карантині, він попросив шанувальників дотримуватися запобіжних заходів не тільки заради себе, а й заради благополуччя інших.

Рейчел Метьюз

26-річна актриса, зірка «Холодного серця 2» Рейчел Метьюз в Instastories розповіла про те, що теж заразилася коронавірусів. Актриса поскаржилася своїм підписникам на лихоманку, біль у горлі, слабкість, сухий кашель і утруднене дихання. Сподіваємося, що незабаром Рейчел видужає.

Пласідо Домінго

У іспанського оперного співака Пласідо Домінго також підтвердили COVID-19. Про це 79-річний артист повідомив на своїй сторінці в Facebook. Поки що співак разом зі своєю сім’єю перебуває на самоізоляції. Пласідо Домінго також закликав своїх прихильників дотримуватися карантину, часто мити руки і зробити все, щоб коронавірус якомога швидше пішов із нашого життя.

Іванна Сахно

Українського актриса Іванна Сахно також отримала позитивний результат на коронавірус. На своїй сторінці в соціальній мережі актриса опублікувала пост, де розповіла про своє самопочуття: «Всім привіт. Я щойно отримала результат тесту на COVID-19. Він виявився позитивним. Хочу попросити кожного з вас, неважливо, чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш обов’язок. Так ми зможемо зберегти життя тим, хто поруч», ‒ зізналася Іванна.

Гарві Вайнштейн

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн перебуваючи у в’язниці також заразився коронавірусів в тюрмі. Зараз Вайнштейн знаходиться на карантині. Відзначимо, що кіномагната засудили до 23 років позбавлення волі за сексуальні домагання.

Принц Чарльз

71-річний спадкоємець британського престолу принц Чарльз заразився коронавірусом. За словами представників королівської резиденції Кларенс-хаус, принц почуває себе добре. Симптоми захворювання поки що проявилися у слабкій формі. Нині він разом із герцогинею Корнуольською Каміллою знаходиться на самоізоляції в Шотландії.

Борис Акунін

Відомий письменник Борис Акунін також заразився коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці в одній із соціальних мереж: «Валяюсь із модною хворобою». Також Борис Акунін закликав людей не впадати в паніку і виконувати всі інструкції МОЗ.

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