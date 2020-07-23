Канал HBO почав роботу над приквелом культового серіалу сучасності «Гра престолів». Фільм отримає назву «Дім дракона». Про це стало відомо після заяви авторитетного видання Insider. Детальніше читайте в матеріалі.

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Із достовірних джерел стало відомо, що нині триває кастинг. Однак офіційно немає інформації про те, коли стартують зйомки і який саме роман Джорджа Мартіна ляже в основу приквелу. Хоча раніше кілька фан-клубів серіалу повідомляли, що основою нового шоу стане роман «Танець драконів». Також автори блогу розповіли, що зйомки стартують у 2021 році.

Однак Insider в HBO підтвердили тільки інформацію про те, що «Дім дракона» вийде на екрани не раніше 2022 року. Але з огляду на ситуацію з пандемією коронавірусу, дата може змінитися.

Також відомо, що шоуранери «Гри престолів» Девід Беніофф і Д. Б. Вайс не братимуть участі у виробництві приквелу.

Нагадаємо, раніше представники НВО розповіли, що «Дім дракона» складатиметься з 10 серій. У центрі сюжету — історія одного з найбільших домів Вестеросу — дому Таргарієнів. Дія приквелу розгортатиметься за 300 років до відомих подій серіалу «Гра престолів».

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