HBO підтвердив виробництво приквелу «Гри престолів»
Канал HBO почав роботу над приквелом культового серіалу сучасності «Гра престолів». Фільм отримає назву «Дім дракона». Про це стало відомо після заяви авторитетного видання Insider. Детальніше читайте в матеріалі.
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Із достовірних джерел стало відомо, що нині триває кастинг. Однак офіційно немає інформації про те, коли стартують зйомки і який саме роман Джорджа Мартіна ляже в основу приквелу. Хоча раніше кілька фан-клубів серіалу повідомляли, що основою нового шоу стане роман «Танець драконів». Також автори блогу розповіли, що зйомки стартують у 2021 році.
Однак Insider в HBO підтвердили тільки інформацію про те, що «Дім дракона» вийде на екрани не раніше 2022 року. Але з огляду на ситуацію з пандемією коронавірусу, дата може змінитися.
Також відомо, що шоуранери «Гри престолів» Девід Беніофф і Д. Б. Вайс не братимуть участі у виробництві приквелу.
Нагадаємо, раніше представники НВО розповіли, що «Дім дракона» складатиметься з 10 серій. У центрі сюжету — історія одного з найбільших домів Вестеросу — дому Таргарієнів. Дія приквелу розгортатиметься за 300 років до відомих подій серіалу «Гра престолів».
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